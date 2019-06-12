Ebola salgını Uganda'da: İlk hasta Demokratik Kongolu 5 yaşında bir çocuk

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ağustos ayında başlayan salgınla bağlantılı olarak Uganda'da ilk ebola hastasının tespit edildiğini açıkladı. WHO, Ugandalı yetkililerin hastalığın ülkelerinde görüldüğünü doğruladığını belirtti. Hastanın Demokratik Kongo'dan pazar günü gelen 5 yaşındaki bir çocuk olduğu belirtildi.

WHO açıklamasında "Bu, Demokratik Kongo'da devam eden ebola salgınının Uganda'da doğrulanan ilk vakıası." dedi. Demokratik Kongo Sağlık Bakanlığı ülkenin doğusunda 2018 Ağustos ayında başlayan salgında 2 bin 62 kişinin hastalandığını ve bunlardan 1390'ının hayatını kaybettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle