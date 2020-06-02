Ebola Salgını Ortaya Çıktı: DSÖ Duyurdu #Ebola
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Ebola Salgını Ortaya Çıktı: DSÖ Duyurdu #Ebola

Koronavirüs salgını devam ederken ebola salgının yeniden ortaya çıktığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni ebola salgını yaşandığı paylaşıldı.

Ebola Salgını Ortaya Çıktı: DSÖ Duyurdu #Ebola
02.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:50

Koronavirüs salgını devam ederken ebola salgının yeniden ortaya çıktığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni ebola salgını yaşandığı paylaşıldı. Ebola salgını nedir? İşte detaylar.

Ebola Salgını Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batısında yeni ebola salgının başladığını ve 4 kişinin ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Vaka sayısının 6 olduğu duyuruldu.

"The Government of the #DRC announced today that a new outbreak of #Ebola virus disease has been detected near the city of Mbandaka in Équateur province"-@DrTedros https://t.co/wMQqXZAPxW

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 1, 2020

Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamasında "Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti, COVID19 ve dünyanın en büyük kızamık salgını Ebola ile mücadelenin son aşamasındadır" cümlelerine yer verdi.

Ebola virüsü, hayatı tehdit eden bir virüs ve kanamalara yol açmakta. Ateşli bir hastalığa neden olmakta. Virüs insanlarda ve diğer primatlarda görülen bir hastalık. Virüsün belirtilerinin iki gün ila üç hafta arasında ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve baş ağrısı olduğu bilgisi Vikipedia'da bulunmakta.

Ebola Virüsü Nasıl Bulaşır?

Vikipedia'da yer alan bilgiye göre, ebola virüsü enfekte olmuş bir hayvanın (genellikle maymunlar veya meyve yarasaları) kan veya vücut sıvıları ile temas sonucunda bulaşabilir. Ebola virüsünün doğal ortamda hava yoluyla yayıldığı belgelenmemiş olduğu söylenmekte.

Sizler Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni ebola salgını yaşanması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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