Ebola: 50 Ton Salgın Müdahale Kiti Kongo'ya Gönderildi

İstanbul, 21 Mayıs - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Ebola virüsü salgının başlangıcından bu yana tıbbi yardım çalışmalarını hızlandıran uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 50 tonluk acil tıbbi yardım malzemesini Kongo'ya gönderdi.

Ebola aşısının uygulanmasıyla ilgili olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği halinde olan uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) salgına müdahale etmek ve yayılma riskini olabildiğince azaltmak üzere, salgının etkili olduğu Mbandaka ve Bikoro bölgelerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Söz konusu malzemeler arasında, tıbbi yardım kitleri, koruyucu kıyafetler, eldiven ve çizme gibi izolasyon/karantina malzemeleri içeren korunma ve dezenfeksiyon kitleri ile naylon örtü, klor sprey ve su arındırma kitleri gibi malzemelerin bulunduğu lojistik ve hijyen kitleri ile palyatif ilaçlar yer alıyor.

Ebola Tedavi Merkezleri kuruluyor

Mbandaka'nın ana hastanesinde beş yatak, Bikoro Hastanesi'nde de 10 yatak olmak üzere farklı noktalarda karantina alanları oluşturarak hastaları tedavi eden MSF ekipleri, aynı zamanda Mbandaka ve Bikoro'da her biri 20 yataklı iki Ebola Tedavi Merkezi'nin kurulumunu tamamlıyor.

MSF'nin bölgede görevlendirdiği ekip üyeleri içinde, sağlık personeli, enfeksiyon kontrol uzmanları ve lojistikçiler de dahil olmak üzere kuruluşun ebola alanında en deneyimli saha çalışanları var.

Bölgedeki en ciddi salgın

Bu salgının Kongo'da son 40 yıl içinde görülen dokuzuncu ebola salgını olduğunu belirten MSF'nin Mbandaka'daki Acil Durum Koordinatörü Henry Gray, son duruma dair şunları söyledi:

"Şimdiye kadarki tüm salgınlar, geçen sene Likati'de yaşanan salgın gibi ücra ve yalıtılmış bölgelerde yaşanan, başka yerlere yayılmayan salgınlardı.

"Ancak geçtiğimiz günlerde Mbandaka'da doğrulanan son ebola vakası ile bu senaryo değişti. Salgın artık kentsel alanı etkilediği için bu, şimdiye kadar yaşanan en ciddi ve en endişe verici salgın.

"Şüpheli vakanın geriye dönük takibini yaparak ebolanın kente nasıl ulaştığını tespit etmek çok büyük önem taşıyor.

"Ebolanın yayılmasını durduracak koordineli ve bölgeye özgü çözümler geliştirebilecek hızlı bir tıbbi müdahale için Sağlık Bakanlığı ve sahada bulunan diğer kuruluşlarla yakın bir işbirliği içindeyiz." (Fotoğraflı)