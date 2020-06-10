Ebola 1976'da tespit edildi, aşısı 2019'da onaylandı Sars-CoV-2'ye karşı aşı araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sars-CoV-2'ye karşı aşı araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca geçmişte meydana gelen patojenlere de bakılıyor. Örneğin, 1976'dan beri Ebola virüsü biliniyor. Ancak ilk Ebola aşısının onaylanması yıllar aldı. Yeni tip Corona virüse karşı aşı ne zaman geliştirilecek? Bu da yıllarca sürebilir mi? İşte Ebola krizinde yaşananlar.