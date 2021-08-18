EBK, Levent Deringöl'e emanet
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EBK, Levent Deringöl'e emanet

EBK, Levent Deringöl'e emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Kulübü, başantrenörlük için tecrübeli çalıştırıcı Levent Deringöl'le sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Kulübü, başantrenörlük için tecrübeli çalıştırıcı Levent Deringöl'le sözleşme imzaladı.

Bu sezon kurulan Elazığ Basketbol Kulübü, 2021-2022 Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin startını verdi. Elazığ'da bulunan özel bir otelde düzenlenen sezon öncesi tanışma toplantısında kulüp yönetimi ile basın mensupları yer aldı. Kulübün vizyonundan bahsedilen toplantıda, yeni sezon için anlaşmaya varılan Başantrenör Levent Deringöl ile sözleşme imzalandı. Geçmiş sezonlarda Ceyhan Belediyespor, Ormanspor, Hatay Büyükşehir Bediyespor, Balıkesir Edremitspor ve Orduspor'u çalıştıran, Eurocup tecrübesi de bulunan Levent Deringöl ile Elazığ Basketbol Kulübü 1 yıllık sözleşme imzaladı. - ELAZIĞ

EBK, Levent Deringöl'e emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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