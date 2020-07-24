EBİLTEM'den Egeli Gençlere Destekler Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM-TTO), Ar-Ge destekleri sağlayan profesyonel bir proje üretim merkezi ve danışmanlık birimi olarak Egeli gençlere destek vermeye devam ediyor.

EBİLTEM-TTO çatısı altında Egeli gençlere sağlanan imkanlardan bahseden TTO proje yöneticisi Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, "EBİLTEM'in teknoloji transfer ofisi olarak misyonlarından biri de araştırma ekosistemine destek vermektir. Üniversitemizde araştırma kültürünü arttırmak ve geliştirmek adına lisans seviyesinden başlayan TÜBİTAK destekli 2209 programına öğrencilerimizin bitirme tezlerini projelendirerek başvurmaları aşamasında destekçileriyiz. Pandemi süresince de kurs ve proje yazım eğitimlerini ücretsiz bir şekilde çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Girişimcilik birimimiz ile öğrencilerimizin teknoloji tabanlı iş fikirlerini geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeleri ve çalışmalarının sonuçlarını gerek akademik gerekse girişimcilik alanlarında en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler