EBİLTEM' de "Enerji Sektörü Buluşması"

03.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:44

Ege Üniversitesi (EÜ) EBİLTEM-TTO Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Kale, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Görkem Uçtuğ, EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Ekren, EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Neslihan Çolak Güneş, EÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz İçier, EÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülben Çalış, EÜ Güneş Enerjisi Dr. Öğretim Üyesi Burak Gültekin, EÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Şentürk, EÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özkan Akın, EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Prof. Dr. Hayati Olgun ve enerji sektörünün temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Bu toplantılara rektörlük olarak çok önem veriyoruz. Ülkelerin rekabet gücü yüksek nitelikli ürünler üretebilmeleri için Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeleri gerekiyor ve bu destekleri de belli bir politika çerçevesinde yapmaları, yürütülen faaliyetlerin başarıya ulaşma şansını da artırıyor. Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle bir yandan mevcut işleyişin evrimini zorunlu hale getirirken diğer yandan disiplinler arası çalışmalarının da öneminin ne kadar çok olduğunu bize gösteriyor. Araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, etkinliğini arttırmak ve mükemmeliyet odaklarını güçlendirmek amacıyla Ege Üniversitesi araştırma çalışmalarını, ülkemizin öncelikli alanlarını odaklayarak sürdürmeyi ve etki değerini artırmayı amaçlamaktadır" dedi.

"Araştırma faaliyetlerimizi paydaşlarla yürütmeyi hedefliyoruz"

Prof. Dr. Turhan, "Geçmiş deneyimlerden elde etmiş olduğumuz kazanımlarla hem üniversite içi hem de yerel, ulusal ve uluslararası sektörel paydaşlarla katılımcılık politikası çerçevesinde, objektif kriterlere dayalı olarak araştırma faaliyetlerini yürütmeyi hedefliyoruz. Son yıllarda ülke politikamız doğrultusunda TÜBİTAK ve KOSGEB öncelikli proje, teknoloji odaklı girişimcilik yaklaşımı ve buna yönelik yayılmaya başlayan Ar-Ge süreçleri, özellikle üniversiteler açısından yeni bir bakış açısı getiriyor. Artık gerek araştırmacılar, gerek öğrenciler, yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla ürün odaklı çıktıyı dikkate almak durumundadır. Bu yaklaşımla birlikte ilerleyen yıllarda ülkemizin çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Elde edilen araştırma çıktılarının ürüne dönüşmesi rekabet gücümüzün artmasına ve katma değeri yüksek yerli ürünler üretebilmemize neden olacaktır. Bu bağlamda Ege Üniversitesi olarak, araştırmacılarımızın yaptığı çalışmaların sektöre ulaşmasını, yaptığı araştırmaların hem ekonomik kazanca hem de toplumsal faydaya dönüşmesini önemsiyoruz. Ege Üniversitesi bir yandan da araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu süreçte enerji, bizim için hem en güçlü olduğumuz hem de öncelikli alanlarımızdan biri. Ege Üniversitesi olarak, TÜBİTAK'ın gelecek vizyonuna uygun ve aynı zamanda uçtan uca yerleştirme politikası doğrultusunda, araştırmacılarımızın çalışmaları kâğıt üzerinde kalmayarak ürüne dönüştürülecek şekilde ilerlemesini sonuna kadar destekliyor ve teşvik ediyoruz" dedi.

İş dünyası ve akademisyenlerin bir araya gelmesi önemli

Etkinlikte konuşan İzmir Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Kale, "Ülkemizin yerli ve milli hedefleri doğrultusunda İzmir ve bölge sanayisinin ihtiyaçlarını dikkate alarak üretimi gerçekleştirmek, var olan potansiyelimizi artırmak en büyük hedefimiz. Bunun için ihtiyaç duyulan alanlarda iş dünyasının ve akademisyenlerin bir araya gelmesine ve ortak projeler yürütebilecekleri platformların oluşturulmasına İzmir Ticaret Odası olarak son derece önem veriyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız sektör günlerinin beşincisinin enerji sektörüne yönelik olarak gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Evlerin ve telefonların bile akıllandığı günümüzde enerji belki de en önemli kavram. Işığın, telefonun, televizyonun ve internetin herhangi bir iletişim aletinin olmadığı bir dünyayı hayal bile edemiyoruz. Böyle bir ortamda sektör ihtiyaçlarını bilimsel veriler ışığında değerlendirerek karşılanması en büyük hedefimiz" diye konuştu.

Beşincisi düzenlenen buluşmada, "Üniversite-Sanayi İşbirliği" çalışmaları kapsamında, üniversite ve enerji sektörünü buluşturan projelerin ortaya konması ve yürütülebilecek ortak çalışmaların potansiyelinin artırılması konuları görüşüldü.

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Kaynak: Bültenler