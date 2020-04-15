Ebeveynlerini göremeyen sağlık çalışanlarının çocuklarından videolu mesaj: Evde kalın
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocuklarının bulunduğu videolu mesaj yayınladı.
15.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:57
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocuklarının bulunduğu videolu mesaj yayınladı. Ebeveynlerinden uzak kalan sağlık çalışanlarının çocukları 'evde kalın' dedi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com