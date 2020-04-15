Ebeveynlerini göremeyen sağlık çalışanlarının çocuklarından videolu mesaj: Evde kalın
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocuklarının bulunduğu videolu mesaj yayınladı. Ebeveynlerinden uzak kalan sağlık çalışanlarının çocukları 'evde kalın' dedi.
15.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:56
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocuklarının bulunduğu videolu mesaj yayınladı. Ebeveynlerinden uzak kalan sağlık çalışanlarının çocukları 'evde kalın' dedi.
Videoda anne ve babalarına duydukları özlemi ve gururu dile getiren çocuklar, vatandaşlara da çağrı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com