Ebeveynlerini göremeyen sağlık çalışanlarının çocuklarından videolu mesaj: Evde kalın Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocuklarının bulunduğu videolu mesaj yayınladı. Ebeveynlerinden uzak kalan sağlık çalışanlarının çocukları 'evde kalın' dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocuklarının bulunduğu videolu mesaj yayınladı. Ebeveynlerinden uzak kalan sağlık çalışanlarının çocukları 'evde kalın' dedi.

Videoda anne ve babalarına duydukları özlemi ve gururu dile getiren çocuklar, vatandaşlara da çağrı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle