Ebeveynlerin yüzde 73'ü çocuklarının konumunu takip etmiyor Kaspersky'nin "Sorumlu Dijital Ebeveynlik" araştırmasına göre, Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 73'ü çocuklarının konumunu takip etmiyor.

Kaspersky'nin "Sorumlu Dijital Ebeveynlik" araştırmasına göre, Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 73'ü çocuklarının konumunu takip etmiyor.

Kaspersky açıklamasına göre, çocukların konumunu takip etmemenin nedenleri kişiden kişiye değişiyor. Ailelerin yüzde 39'u çocuklarının konumunu izlemeyi hiç düşünmediğini, yüzde 29'u ise bunun nasıl yapılacağını bilmediğini belirtti. Teknoloji sayesinde ebeveynlerin çocuklarının gittikleri yerleri haritada takip etmelerine ve dışına çıkmayacakları güvenli alanlar oluşturmalarına olanak tanıyan yazılımlar çocukların cihazlarına yüklenebiliyor. Bununla birlikte, Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 52'si çocuklarının cihazlarına böyle bir yazılım yüklemediklerini ifade ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Başkanı Andrey Sidenko, "Çağdaş dünyada gerçek ya da dijital yaşamdaki istenmeyen olayları önlemeye yardımcı olacak çok çeşitli araçlara sahibiz. Bunları nasıl kullanacağımızı bilmek ve bunlardan faydalanmak son derece önemli. Çocuğunuzun konumunu takip etmek sizi pek çok sorundan kurtarabilir. Böylece çocuğunuzu sadece dijital hayattaki değil, gerçek hayattaki risklerden de koruyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çocukları hem dijital hem gerçek hayatta güvenceye almak ve korumak için şu önerilerde bulunuyor:

"Çocukların siber güvenliği konusunda daha fazla bilgi edinin. Bu konudaki çağdaş eğilimleri, uygulamaları, çocuklarınızı tehlikelere karşı korumak için benimsenmesi gereken davranışları (internet kullanımının temel kuralları gibi) keşfedin. Ağ güvenliği bilgilerinizi periyodik olarak güncelleyin. Çocuğunuzla iletişim kurun ve aşmaması gereken sınırları aktarın. Onlarla hem gerçek hem de sanal dünyada güvenliğe dair sohbet edin. Çocuğunuzun aktivitesini izlemek için Kaspersky Safe Kids gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

Kaynak: AA