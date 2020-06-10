Ebeveynleri ile sokağa çıkabilecek olan gençler cadde ve parklara akın etti
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Ebeveynleri ile sokağa çıkabilecek olan gençler cadde ve parklara akın etti

Denizli'de normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber 18 yaş altı çocuklar her gün aileleri ile dışarıya çıkabilecek.

Ebeveynleri ile sokağa çıkabilecek olan gençler cadde ve parklara akın etti
10.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:33

Denizli'de normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber 18 yaş altı çocuklar her gün aileleri ile dışarıya çıkabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından hem çocuklar hemde ebeveynler mutlu oldu. Kararın ardından gençler ve çocuklar sokaklara akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı çocuklar için uzun zamandır sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyordu. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Alınan karar sonrası 18 yaş altı çocuklar, ebeveynlerinin yanında olması şartı ile sokağa çıkabilecek. Bu kapsamda yaklaşık 3 aydır izinli günlerde dışarıya çıkabilen çocuklar, Denizli'de, sıcak havalara aldırmadı. Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarına adeta akın ettiler. Çocuklar için uygulanan kısıtlama dolayısıyla evde kalan ebeveynler bu kararın alınmasından memnun oldu.

Gençlerin kafası rahatladı

Gençler ve çocukları kapsayan yaklaşık 3 aydır titizlikle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı izinli oldukları saatler aralığında dışarıya çıkabiliyordu. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Liseye Geçiş Sınavına (LGS) sınavına sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı odaklanamadıklarını belirten 15 yaşındaki İbrahim Kaya, "Evde hep ders çalışmaktan bunalmıştık. Bazen dışarıya çıkıyorduk ama tam rahatlayamıyorduk. Şimdi ailemizle çıkmaya başladık. Kafamız iyice rahatladı. Eve gidince daha rahat ders çalışırız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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