Ebeveynlere Çocukların İnternet Bağımlılığı İçin Öneri: Ortak Kullanın Uzmanlardan ebeveynlere çocukların internet bağımlılığı için bir öneri geldi.

Uzmanlardan ebeveynlere çocukların internet bağımlılığı için bir öneri geldi. Çocukların kesinlikle beğenmeyeceği bu öneri, teknolojiye olan bağımlılığı engelleyebilir. Bakalım bilim insanları bu konuda hangi çözüm önerilerini sunuyor.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarların artmasıyla birlikte, internete ulaşım son derece kolaylaştı. Bununla doğru orantılı olarak internette ve çeşitli oyunlarda geçirilen zamanın süresi de uzadı. Bu sebeple ödevlerine ve derslerine odaklanamayan çocuklar, ebeveynlerin en büyük problemi haline geldi. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM) Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü bu konuda çok önemli bir öneride bulundu.

Çocukların internet bağımlılığını önlemek için ortak kullanım sağlayın

Kişisel bilgisayarların ve cihazların sayısının artması her ne kadar çok olumlu bir gelişme gibi görünse bile, aslında durum bunun tam tersi. Profesör Yüncü, "İnternetin bu dönemde koruyucu işlevi de oldu. Çocuklar okul sisteminden kopmadılar. Büyükleri ya da arkadaşları ile görüşebildiler. Ama bu süreç, kötü niyetli kullanımı da arttırdı." ifadelerine yer verdi.

Bu görüşler elbette sadece ona ait değil. Birçok bilim insanı çocukların sınırlı kullanım sağlaması için gerekli önlemlerin alınmasını önemli buluyor. İnternet ve teknolojinin ilk defa Covid-19 döneminde daha yoğun kullanıldığını vurgulayan Yüncü, "İlk datalar bugünlerdeki kullanımın sosyal bilişi olumsuz etkilemediği yönünde. Kriz sürecinde duruma adapte olmak zorundayız." ifadelerine yer verdi.

Çocukların kullandığı cihazların sayısı düştükçe kontrol imkanı daha rahat hale geliyor. Ebeveynler ve çocuklar ortak cihazları kullanınca, aynı zamanda internette vakit geçirme süresi de kısalıyor. Türkiye'deki uzmanlar sadece internet kullanımı üzerine eğilmiyor. Aynı zamanda uyku sürelerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sizce ebeveynler bu konuda yeterli hassasiyeti gösteriyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.