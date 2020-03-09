Ebeveynlere "Çocuğa Sınır Koyma Eğitimi"
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Kapadokya, Güncel

Ebeveynlere "Çocuğa Sınır Koyma Eğitimi"

Menteşe Belediyesi tarafından 3-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere 'Çocuğunuza Sınır Koyma Eğitimi' verildi.

09.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:37
Ebeveynlere

Menteşe Belediyesi tarafından 3-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere 'Çocuğunuza Sınır Koyma Eğitimi' verildi.

Menteşe Belediyesi Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezinde Uzman Psikolog Ezgi Melike Alpez tarafından 3-6 yaş arası çocuğu olanlara yönelik verilen eğitimle ebeveynlere 'Çocuklara Sınır Koyma' başlığı altında; sınır koymanın amacı, yöntemleri, bu süreçte karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Verilen eğitim ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların doğru ve korunaklı bir şekilde yetiştirilmesi de bizlerin temel görevleri arasında yer alıyor. Ebeveynlerimizin en çok sorun yaşadıkları konu olan çocuğa sınır koyma konusundaki bu eğitim bu yüzden çok önemli. Amacımız ebeveynleri bilgilendirmek ve çocuk yetiştirirken daha hassas ve bilinçli olmalarını sağlamaktır" dedi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde bu hafta sonu çocuklar için yapılacak olan tiyatro gösteriminde "Nasreddin Hoca Gide Gide" adlı oyun sahnelenecek.

Nevşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, Mehmet Esatoğlu'nun yazıp oynadığı Hamit Demir'in yönettiği "Nasrettin Hoca Gide Gide" isimli çocuk tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde minik tiyatro severler ile buluşacak.

Nasrettin Hoca hikâyelerine değişik bir bakış açısı getiren ve yaratıcı drama tekniklerinin kullanıldığı müzikli-danslı çocuk oyununda Mehmet Esatoğlu, Hale Üstün, Hamit Demir, Oğuz Kaan Özgen ve Abdullah Uysal rol alıyor.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 13.30'da sahnelenecek olan oyun öncesinde çocuklara Nevşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır ikram edilecek.

Etkinliğe tüm Nevşehirli çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.

Kaynak: Bültenler

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