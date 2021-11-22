EBEVEYNLER SORULARINA YANIT BULDU

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, veliler için düzenlediği seminerlere devam ediyor. Daha önce "Dijital Dünyada Etkili Ebeveynlik", "Oyun ile İyileşme" konularında seminer düzenleyen birim, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Mükemmel Ebeveyn Var mıdır? " semineri ile ebeveynlerle buluştu.

Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminerde, "Ebeveynlikte mükemmellik mümkün müdür? Kardeşler arası rekabet ile nasıl başa çıkarız? Çocuklarda duygusal yoksunluk, çocuklarda öfke kontrolü" gibi konu başlıklarına değinildi. Oyun Terapisi Uygulayıcısı Tuğba Yıldız tarafından verilen seminere veliler yoğun ilgi gösterdi. Yıldız seminer sonrasında velilerin "Kardeş kıskançlığı kaç yaşa kadar normal? Çocukları yetiştirirken neler dikkat etmeliyiz? Okul tercih ederken rehber öğretmenlerin önemli mi? " gibi sorularını da yanıtladı.

Seminere katılım sağlayan veliler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen bilgilendirici eğitimler için teşekkür etti.

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