Ebeveynler için en iyi okula dönüş kitapları

09.09.2019 11:31

Bu dönemde çocuklarınız onun yanında olduğunu hissetmeli. Bu süreçte çocuğunuzun yanında en doğru şekilde nasıl olabileceğiniz konusunda, Tara Kitap etiketiyle yayımlanan kitaplar rehberiniz olacak.

Çocuğunuz okula dönerken onun ve kendinizin hayatını kolaylaştıracak kitaplar Tara Kitap etiketiyle raflarda… Yeni eğitim öğretim yılı başlarken sorunları da kendi ile beraber getirebilir. İşte tam bu noktada Tara Kitap'ın kitapları yanınızda olacak.

ÇOCUKLARIMIZLA NASIL KONUŞMALIYIZ?

Çocuk gelişimi uzmanı ve çok satan 'çocuk eğitimi' kitaplarının yazarı Betsy Brown Braun'un kendine danışan ebeveynlerin ricası ile kaleme aldığı "Neyi Nasıl Söylemeli" kitabı ebeveynlik yolculuğunuzda başucu kitabınız olacak. Okula Dönüş döneminde Çocuğum öfke krizine giriyor, çocuğum çok konuşuyor gibi durumlarla paniğe kapılan ebeveynler çocuklarıyla baş etmenin ipuçlarını bu kitapta bulacak. Kitapta; Çocuklarla İletişimin 4 Yolu, İlk Cinsel Bilgiler gibi konularda çocuklarla nasıl konuşulacağına dair ipuçları bulunuyor.

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN

Çocukların en zorlu dönemlerinden biri ergenlik dönemidir. İşte bu zor dönemde yanınızda olacak kitap "Eyvah Ergen Var" Ergen Psikoloğu Celine Boisvert tarafından kaleme alındı. Kitabında ergenlikle ilgili zorlandığınız sorulara cevap veren Boisvert, tüm anne babalara yol gösteriyor. Kitabında ergenliğin zor ve sıkıntılı bir süreç olduğundan ve çocuğunuza nasıl yaklaşacağınızı bilirseniz, bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde geçirebileceğinizi vurgulayan Boisvert'in kitabı ergenlik döneminde çocuğu olan ebeveynlere çok yardımcı olacak. Okula Dönüş döneminde sıkıntı yaşayan ergen çocuklara sahip olup ne yapacağını bilmeyen anneler için bu kitap ışık tutacak.

Kaynak: Bültenler