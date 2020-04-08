Ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol
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Ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol

Eğlence servisi Netflix, evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu dönemde çocuklu ailelerin hayatını kolaylaştıracak bir adım attı.

08.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:07
Ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de sunduğu ebeveyn kontrollerini güçlendiren eğlence servisi bu kez, dünya genelinde, ebeveynlere daha fazla seçenek ve kontrol sağlayacak bir dizi değişiklik yapacağını açıkladı. Türkiye'de de geçerli olacak bu değişiklikler ile ebeveynlerin, aileleri için doğru içeriklere karar vermesi daha kolay hale gelecek.

Üyelerden gelen geri bildirimler göz önüne alınarak şekillendirilen yeni kontroller sayesinde ebeveynler artık şunları yapabilecek:

Çocukların kullanmasını önlemek için bireysel profillere PIN koruması tanımlamak

Yaşlarına uygun olmayan içerikleri filtreleyerek çocuklarının Netflix deneyimini özelleştirmek

Belirlenecek yapımları filtreleyerek çocukların profilinde bu yapımların görünmesini engellemek

Hesap ayarları içerisindeki "Profil ve Ebeveyn Kontrolleri" bölümünü kullanarak her profilin ayarlarını kolayca incelemek

Çocuklarının onlar için oluşturulan profilde neler izlediklerini görmek

Çocuk profillerinde bölümleri otomatik oynatma özelliğini kapatmak

Netflix Çocuk Ürün Müdürü Michelle Parsons şöyle konuştu: "Her ailenin farklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir yandan Klaus - Sihirli Plan gibi ödüllü animasyon filmler, Küçük Bheem ile Büyük Maceralar gibi diziler veya Carmen Sandiego: Çalmak ya da Çalmamak gibi interaktif diziler dâhil dünyanın dört bir yanından birçok farklı çocuk ve aile içeriğine yatırım yapıyor, diğer yandan ebeveynlere daha fazla seçenek ve kontrol sunmaya çalışıyoruz. Bugün itibarıyla kullanıma sunduğumuz geliştirilmiş ebeveyn kontrollerinin, ailelerin çocukları için doğru seçimleri yapmasına yardımcı olacağını umuyoruz."

Yeni ebeveyn kontrollerinden faydalanmak için mobil cihazlarda veya dizüstü bilgisayarlarda hesap ayarlarına girmek ve tercih edilen düzenlemeleri seçmek gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

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