Eber Gölü'nün 6 farklı noktasından dumanlar yükseldi - Haberler
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Eber Gölü'nün 6 farklı noktasından dumanlar yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eber Gölü'nün 6 farklı noktasından dumanlar yükseldi

Ege Bölgesi'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında yangın çıktı.

Ege Bölgesi'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı. Gölün sularının çekildiği 6 bölgesinde çıkan yangın halen devam ediyor. Gölden yükselen dumanlar Bolvadin ilçesi başta olmak üzere çevresindeki bir çok bölgeden görülürken, alevlere çökme tehlikesinden dolayı itfaiye ekipleri müdahale edemiyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, yanan Eber Gölü İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi. - AFYONKARAHİSAR

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