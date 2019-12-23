Eber Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangında 35 dönüm alan zarar gördü - AFYONKARAHİSAR
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Eber Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangında 35 dönüm alan zarar gördü - AFYONKARAHİSAR

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında, 35 dönüm alan zarar gördü.

23.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:25
Eber Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangında 35 dönüm alan zarar gördü - AFYONKARAHİSAR

'nin önemli sulak alanlarından Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında, 35 dönüm alan zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın ilçesi sınırlarında bulunan Eber Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde çıkan yangına göl içerisinde olmasından dolayı müdahale edilemediği belirtildi. Yangının gece saatlerinde söndüğü kaydedildi.

Gölde rehberlik yapan Kadir Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçim kaynağı olan sazlıkların tamamıyla yok olduğunu belirterek, "Vatandaş buradan ekmek kazanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yakıldı göl. İçerisinde bir sürü canlı varlık yok oldu. Bu vicdansızlıktır. İnsanlığa sığmaz. Kendi kaynağımızı kendi ellerimizle yok ediyoruz."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eber Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangında 35 dönüm alan zarar gördü - AFYONKARAHİSAR
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