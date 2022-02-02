Eber Gölü'ndeki kuşlara yem desteği

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'daki Eber Gölü Sulak alanındaki kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şubesince, Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü'nde Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yemleme etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kurum personellerince kuş gözlemi yapıldı, sulak alanlardaki kuşlar için de 200 kilogram yem bırakıldı.