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Eber Gölü'ndeki kuşlara yem desteği

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Eber Gölü'ndeki kuşlara yem desteği

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü Sulak alanındaki kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'daki Eber Gölü Sulak alanındaki kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şubesince, Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü'nde Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yemleme etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kurum personellerince kuş gözlemi yapıldı, sulak alanlardaki kuşlar için de 200 kilogram yem bırakıldı.

Eber Gölü'ndeki kuşlara yem desteği

Eber Gölü'ndeki kuşlara yem desteği

AA / Arif Yavuz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Eber, Çay, Güncel, Haber

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