Eber Gölü'nde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eber Gölü'nde yangın çıktı

17.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:42
Eber Gölü'nde yangın çıktı

Türkiye'nin önemli göllerinden biri olan ve son aylarda içerisinde bulunan sazlıklarda çıkan yangınların ardı arkası kesilmeyen Eber Gölü'nde bir kez daha yangın çıktı.

Türkiye'nin önemli göllerinden biri olan ve son aylarda içerisinde bulunan sazlıklarda çıkan yangınların ardı arkası kesilmeyen Eber Gölü'nde bir kez daha yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçesi sınırlarında bulanan Eber Gölü'nde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Göl sularının çekildiği bölgede meydana gelen yangını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Yangını söndürmek için bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise göl zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemedi. Gölde daha önce de birçok kez yangınlar meydana gelmiş ve kamışlar yangından zarar görmüştü. Gölde yanan kamışlar Bolvadin ve Çay ilçesinde birçok köylünün gelir kapısı olurken, yurtdışına ihraç edilerek ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor. Yangını kim ya da kimlerin çıkardığı bilinmezken 3 bin metrekarelik sazlık alan yangında zarar gördü. - AFYONKARAHİSAR

Eber Gölü'nde yangın çıktı
Eber Gölü'nde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Rasim Öztekin Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eber Gölü'nde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:03:22. #1.14#
title