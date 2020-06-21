Eber Gölü'nde açan nilüferler görsel şölen sunuyor - AFYONKARAHİSAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eber Gölü'nde açan nilüferler görsel şölen sunuyor - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sığ noktalarında mevsiminde açan yüzlerce nilüfer çiçeği görsel şölen sunuyor.

21.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:11

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sığ noktalarında mevsiminde açan yüzlerce nilüfer çiçeği görsel şölen sunuyor.

Avrupa'da koruma altında olan ve "lotus" adıyla da tanınan nilüfer çiçeğinin, eski Mısır'da gizemli ve mitolojik bir sembol olarak da kullanıldığı biliniyor.

Çamurlu suda yetişen "olağanüstü güzellikteki" nilüfer çiçekleri, geceleri kapanıp suyun altına giriyor ve güneşin doğuşuyla tekrar yukarı çıkıp açıyor.

Eber Gölü'nde mayıs ayında açmaya başlayan beyaz nilüfer çiçeklerini incelemek veya fotoğraflamak için son dönemde çok sayıda bilim insanı ve fotoğrafçı bölgeye geliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nilüferlerin dünyada gülden sonra en çok bilinen çiçek türü olduğunu söyledi.

Erişmiş, "Uzak Doğu ülkelerinde de lotus olarak tanınan bir bitki. Nilüfer çiçekleri, enerji dönüşümü yaptırdığı için sonsuzluk simgesi olarak bakılıyor. Başka yerlerde de yine 'nilfa alba' (su perisi) olarak adlandırılıyor. Yaklaşık 40 türe sahip." diye konuştu.

Eber Gölü'ndeki beyaz nilüfer çiçeklerinin de "nilfa alba" türüne ait olduğunu belirten Erişmiş, iklime bağlı olarak nisan ortalarından sonra açmaya başladığını, haziran sonuna kadar görsel şölen sunduğunu vurguladı.

Eber Gölü'nün biyoçeşitliliğine ve görselliğine dikkati çeken Erişmiş, "Göl içerisindeki nilüfer tarlaları, gerçekten görülmeye değer. Bu çiçekleri görüntülemek için sabah ve öğleden sonra buraya gelinebilir. Ayrıca Eber Gölü'nün gün batımı da harikadır. Ben tercihimi gün batımından yana kullanıyorum. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için kaçırılmaz bir mekan. Muhakkak gelip görmelerini tavsiye ederim. Çünkü doğa ve bu eşsiz güzellik süreli." dedi.

"Biz o noktaya 'nilüfer tarlası' diyoruz"

Alan kılavuzu Kadir Ateş de göl içerisindeki nilüferlerin fotoğraf tutkunları için harika bir görsellik sunduğunu anlattı.

Nilüferlerin göl içerisinde sadece belirli bir noktada bulunduğuna işaret eden Ateş, şunları kaydetti:

"Biz o noktaya 'nilüfer tarlası' diyoruz. Gölü ziyarete gelen misafirlerimizi o güzergaha götürüyoruz. Özellikle göle gelen fotoğraf grupları nilüfer çiçeklerimize büyük ilgi gösteriyor. Bu güzelliğin zamanı da nisan ile haziran aylarıdır. Tüm doğa ve fotoğraf tutkunlarını Eber Gölü'müze davet ediyoruz."

Eber Gölü'nde açan nilüferler görsel şölen sunuyor - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor Haber
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Celal Adan Hulusi Akar Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Sıla Ebru Gündeş Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lgs Kavga Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Eber Gölü'nde açan nilüferler görsel şölen sunuyor - AFYONKARAHİSAR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 12:07:24. #1.14#
title