Eber Gölü'nde açan nilüferler görsel şölen sunuyor Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sığ noktalarında mevsiminde açan yüzlerce nilüfer çiçeği görsel şölen sunuyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sığ noktalarında mevsiminde açan yüzlerce nilüfer çiçeği görsel şölen sunuyor.

Avrupa'da koruma altında olan ve "lotus" adıyla da tanınan nilüfer çiçeğinin, eski Mısır'da gizemli ve mitolojik bir sembol olarak da kullanıldığı biliniyor.

Çamurlu suda yetişen "olağanüstü güzellikteki" nilüfer çiçekleri, geceleri kapanıp suyun altına giriyor ve güneşin doğuşuyla tekrar yukarı çıkıp açıyor.

Eber Gölü'nde mayıs ayında açmaya başlayan beyaz nilüfer çiçeklerini incelemek veya fotoğraflamak için son dönemde çok sayıda bilim insanı ve fotoğrafçı bölgeye geliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nilüferlerin dünyada gülden sonra en çok bilinen çiçek türü olduğunu söyledi.

Erişmiş, "Uzak Doğu ülkelerinde de lotus olarak tanınan bir bitki. Nilüfer çiçekleri, enerji dönüşümü yaptırdığı için sonsuzluk simgesi olarak bakılıyor. Başka yerlerde de yine 'nilfa alba' (su perisi) olarak adlandırılıyor. Yaklaşık 40 türe sahip." diye konuştu.

Eber Gölü'ndeki beyaz nilüfer çiçeklerinin de "nilfa alba" türüne ait olduğunu belirten Erişmiş, iklime bağlı olarak nisan ortalarından sonra açmaya başladığını, haziran sonuna kadar görsel şölen sunduğunu vurguladı.

Eber Gölü'nün biyoçeşitliliğine ve görselliğine dikkati çeken Erişmiş, "Göl içerisindeki nilüfer tarlaları, gerçekten görülmeye değer. Bu çiçekleri görüntülemek için sabah ve öğleden sonra buraya gelinebilir. Ayrıca Eber Gölü'nün gün batımı da harikadır. Ben tercihimi gün batımından yana kullanıyorum. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için kaçırılmaz bir mekan. Muhakkak gelip görmelerini tavsiye ederim. Çünkü doğa ve bu eşsiz güzellik süreli." dedi.

"Biz o noktaya 'nilüfer tarlası' diyoruz"

Alan kılavuzu Kadir Ateş de göl içerisindeki nilüferlerin fotoğraf tutkunları için harika bir görsellik sunduğunu anlattı.

Nilüferlerin göl içerisinde sadece belirli bir noktada bulunduğuna işaret eden Ateş, şunları kaydetti:

"Biz o noktaya 'nilüfer tarlası' diyoruz. Gölü ziyarete gelen misafirlerimizi o güzergaha götürüyoruz. Özellikle göle gelen fotoğraf grupları nilüfer çiçeklerimize büyük ilgi gösteriyor. Bu güzelliğin zamanı da nisan ile haziran aylarıdır. Tüm doğa ve fotoğraf tutkunlarını Eber Gölü'müze davet ediyoruz."

Kaynak: AA