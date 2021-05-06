Ebeler Günü'nde Ege'den online etkinlik

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından Dünya Ebeler Günü kapsamında online etkinlik düzenlendi.

Ebeliğin, tarihin en eski mesleklerinden biri olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Yurdumuzun her köşesinde ebelerimiz, yalnızca doğum eyleminin gerçekleştirilmesinde değil anne- çocuk sağlığının izlenmesi, doğum öncesi ve sonrası anne-bebek bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi, gerekli koruyucu tedbirlerin ve önlemlerin alınmasında da kıymetli bir rol üstlenmektedir" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi organizasyonunda, Dünya Ebeler Günü kapsamında online olarak düzenlenen etkinliğe, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, dekanlık ve başhekimlik yönetimi, EÜTF Hastanesinde görev yapan ebelerle öğretim görevlileri katıldı. Ebeliğin tarihin en eski mesleklerinden biri olduğunu söyleyen Rektör Budak, "Ebelik mesleği, sağlıklı bir toplum inşasının vazgeçilmez unsurlarındandır. Yurdumuzun her köşesinde ebelerimiz, yalnızca doğum eyleminin gerçekleştirilmesinde değil anne-çocuk sağlığının izlenmesi, doğum öncesi ve sonrası anne-bebek bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi, gerekli koruyucu tedbirlerin ve önlemlerin alınmasında da kıymetli bir rol üstlenmektedir. Bu kutsal misyon ile toplumda saygın bir konumda bulunan ebelerimiz, başarılı bir sağlık sisteminin de temelini teşkil etmektedir" dedi.

"Ebelik hizmetinin güçlü sunulması hayati değerdedir"

EÜTF Hastanesinde her yıl 3 binin üzerinde doğumun gerçekleştiğini hatırlatan Rektör Budak, "Doğum hizmeti sunulan tüm hastanelerde ebelik hizmetlerinin güçlü ve kaliteli bir biçimde sunulması hayati değerdedir. Bizler de hastanemizde bu konuyu ehemmiyetle ele alıyor; ebelerimizin üstün gayretleriyle gurur duyuyoruz. Sağlıklı bir toplumun oluşturulması ve sürdürülebilmesi için iyi yetişmiş ebelere daima ihtiyaç olacağının bilincindeyiz. Bu bilinçle, sağlık hizmetlerimizin kalitesi konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti, akademik anlamda da paylaşıyoruz. Alana dair öncü çalışmalarıyla öne çıkan Sağlık Bilimleri Fakültemiz öncülüğünde, topluma nitelikli ve donanımlı ebeler yetiştiriyoruz. Üstlendikleri ulvi sorumluluk nedeniyle ebelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz zor salgın koşullarında, hayatın olağan akışının aksamadan devam etmesi için çalışmalarına özveriyle devam eden tüm ebelerimize teşekkür ediyorum. Mesleğine gönül veren tüm ebelerimizin Ebeler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler