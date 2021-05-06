Ebeler Günü'nde Ege'den online etkinlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ebeler Günü'nde Ege'den online etkinlik

Ebeler Günü'nde Ege'den online etkinlik
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından Dünya Ebeler Günü kapsamında online etkinlik düzenlendi.

Ebeliğin, tarihin en eski mesleklerinden biri olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Yurdumuzun her köşesinde ebelerimiz, yalnızca doğum eyleminin gerçekleştirilmesinde değil anne- çocuk sağlığının izlenmesi, doğum öncesi ve sonrası anne-bebek bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi, gerekli koruyucu tedbirlerin ve önlemlerin alınmasında da kıymetli bir rol üstlenmektedir" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi organizasyonunda, Dünya Ebeler Günü kapsamında online olarak düzenlenen etkinliğe, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, dekanlık ve başhekimlik yönetimi, EÜTF Hastanesinde görev yapan ebelerle öğretim görevlileri katıldı. Ebeliğin tarihin en eski mesleklerinden biri olduğunu söyleyen Rektör Budak, "Ebelik mesleği, sağlıklı bir toplum inşasının vazgeçilmez unsurlarındandır. Yurdumuzun her köşesinde ebelerimiz, yalnızca doğum eyleminin gerçekleştirilmesinde değil anne-çocuk sağlığının izlenmesi, doğum öncesi ve sonrası anne-bebek bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi, gerekli koruyucu tedbirlerin ve önlemlerin alınmasında da kıymetli bir rol üstlenmektedir. Bu kutsal misyon ile toplumda saygın bir konumda bulunan ebelerimiz, başarılı bir sağlık sisteminin de temelini teşkil etmektedir" dedi.

"Ebelik hizmetinin güçlü sunulması hayati değerdedir"

EÜTF Hastanesinde her yıl 3 binin üzerinde doğumun gerçekleştiğini hatırlatan Rektör Budak, "Doğum hizmeti sunulan tüm hastanelerde ebelik hizmetlerinin güçlü ve kaliteli bir biçimde sunulması hayati değerdedir. Bizler de hastanemizde bu konuyu ehemmiyetle ele alıyor; ebelerimizin üstün gayretleriyle gurur duyuyoruz. Sağlıklı bir toplumun oluşturulması ve sürdürülebilmesi için iyi yetişmiş ebelere daima ihtiyaç olacağının bilincindeyiz. Bu bilinçle, sağlık hizmetlerimizin kalitesi konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti, akademik anlamda da paylaşıyoruz. Alana dair öncü çalışmalarıyla öne çıkan Sağlık Bilimleri Fakültemiz öncülüğünde, topluma nitelikli ve donanımlı ebeler yetiştiriyoruz. Üstlendikleri ulvi sorumluluk nedeniyle ebelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz zor salgın koşullarında, hayatın olağan akışının aksamadan devam etmesi için çalışmalarına özveriyle devam eden tüm ebelerimize teşekkür ediyorum. Mesleğine gönül veren tüm ebelerimizin Ebeler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

8 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
8 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'un doğum gününe romantik kutlama
Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'un doğum gününe romantik kutlama
Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı
Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ebeler Günü'nde Ege'den online etkinlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 09:40:15. #1.15#

title