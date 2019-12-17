EBEGEM Pazarlama Ve Perakende Kasiyer Eğitim Programı Başladı
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EBEGEM Pazarlama Ve Perakende Kasiyer Eğitim Programı Başladı

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim desteklerini sürdürüyor.

17.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:35
EBEGEM Pazarlama Ve Perakende Kasiyer Eğitim Programı Başladı

EBEGEM bünyesinde, Belediyesi ile İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan 480 saatlik Günlük Yevmiyeli Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitim Programı, 25 kursiyerin katılımıyla başladı.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güder, eğitim programına katılan kursiyerleri ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundu.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere donanımlı kasiyer elemanı yetiştirmeye yönelik günlük 6 saat olarak verilecek eğitim programı, 6 Nisan 2020'de tamamlanacak. Eğitim programına katılan kursiyerlere, kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Kaynak: Bültenler
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