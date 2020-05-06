EBEGEM'den online eğitim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EBEGEM'den online eğitim

EBEGEM'den online eğitim
06.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:54

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) mesleki eğitimlerini online olarak sürdürdüğü bildirildi.

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) mesleki eğitimlerini online olarak sürdürdüğü bildirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüse karşı mücadele aralıksız sürüyor. Bu kapsamda EBEGEM'de mesleki eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Gençlerin gelişimi ve istihdamını artırmaya yönelik yapılan eğitimlerden Pazarlama ve Perakende Kasiyerlik Kursu online olarak verilmeye yeniden başlandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri belirlenen saatler arasında verilen eğitimlere toplam 24 kursiyer katıldığı bildirildi.

3 gurup halinde verilen eğitimlerin 30 Mayıs 2020'de tamamlanacağı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Can Bartu Ersun Yanal Gökhan Gönül Nenad Bjelica Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: EBEGEM'den online eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:31:28. #1.15#
title