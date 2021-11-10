Ebediyete İrtihalinin 83. Yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Saygı ve Minnetle Anıyoruz!

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Valilik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Metin Nurullah Sazak, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Valilik, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başlayan törende, saatler 09. 05'i gösterdiği esnada, siren sesiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okundu.

Valilik Meydanı'ndaki tören, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Seyhan Cömert'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ve Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin okudukları şiirlerden sonra Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutkunun yayınlanmasıyla sona erdi.

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