"EBB miadı geçmiş damacanaları alarak son kullanma tarihi geçmemiş dolu damacanaları vermek zorunda"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Gökçek'i küplere bindiren video! Paylaşıp suç duyurusu çağrısı yaptı

"EBB miadı geçmiş damacanaları alarak son kullanma tarihi geçmemiş dolu damacanaları vermek zorunda"

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB), sahipliğinde bulunan miadı geçmiş damacanaları almak ve yerine son kullanma tarihi geçmemiş damacanalara doldurulmuş Kalabak suyu vermek zorunda olduğunu belirtti.

31.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:17

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB), sahipliğinde bulunan miadı geçmiş damacanaları almak ve yerine son kullanma tarihi geçmemiş damacanalara doldurulmuş Kalabak suyu vermek zorunda olduğunu belirtti.

Bakal yaptığı açıklamada, bir vatandaşa verilen Kalabak suyu damacasının 14 yıllık olduğunun ortaya çıkması haberi ile gelişen olaylara değindi. Süleyman Bakal, "Haberden sonra, medyaya yansıyan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından tekzip etmediği bilgilere göre Eskişehir Sağlık Müdürlüğü'nün Kalabak Su tesislerine yaptığı baskın düzenlemiş ve üretim bandında son kullanma tarihi geçmiş damacanalar bulunmuştu. Yapılan denetimde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş, yani 5 yıldan daha eski ve yıpranmış damacanaların da kullanıldığının tespit edildiği belirtilmiştir. Bu haberlerin devamında; Eskişehir'de 12 litre Kalabak Su damacana dağıtımında sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre önce açıklanan 'ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nını görevinden istifa etti' cümlesinden herkesin anlayabileceği gibi miadı geçmiş damacanalara bağlı olarak ortaya çıkan Kalabak Su, miadı geçmiş damacana krizinin sorumluları müteselsilen; Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Açıklamasında miadı geçmiş damacana sorumluluğunu açıkça kabul eden EBB'nin ayıplı hizmetinin bedeli tüketicilere ödettirilemez. EBB'nin gözetim, denetim ve sorumluğunda Kalabak Su damacana dağıtımı yapan sakalar EBB'nin sahipliğinde bulunan miadı geçmiş damacanaları almak ve yerine son kullanma tarihi geçmemiş damacanalara doldurulmuş Kalabak Su vermek zorundadır. EBB ayıplı hizmetinin bedelini, tüketicilere ödettirmekten vazgeçmelidir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Spor
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız Ekonomi
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Yaşam
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Japonya'da tayfun alarmı! 'Tahliyeye hazır olun' çağrısı yapıldı
Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
Sivas'ta kuruyan Kellah Gölü'nün tuz tabakası havadan görüntülendi
Sivas'ta kuruyan Kellah Gölü'nün tuz tabakası havadan görüntülendi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Taraftarın orta sahaya transfer beklediği Galatasaray, oyuncu satışına ağırlık verecek
Taraftarın orta sahaya transfer beklediği Galatasaray, oyuncu satışına ağırlık verecek
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Motosikletli kadının havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Motosikletli kadının havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı
Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor
Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor
Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek
Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek
Küçücük çocuğa zorla alkol içirdi, utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı
Küçücük çocuğa zorla alkol içirdi, utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı
Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız
Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Didem Soydan Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Jose Sosa Eddie Newton Enner Valencia Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kavga Düğün Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: "EBB miadı geçmiş damacanaları alarak son kullanma tarihi geçmemiş dolu damacanaları vermek zorunda" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 17:21:07. #1.15#
title