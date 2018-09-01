Ebabil Kuşu Mahsur Kaldığı Yerden Kurtarıldı

Silivri'de bir evin balkonunda mahsur kalan ebabil kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir sitenin balkonunda 2 gündür mahsur kalan ebabil kuşunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuşu kurtararak Silivri İtfaiye İstasyonu'na götürüldü.

İstasyonda itfaiye personelleri tarafından beslenen ebabil kuşu daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.