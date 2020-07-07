Ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Muğla'nın Milas ilçesinde bir evin çatısındaki oluğa sıkışan Ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evin çatısındaki oluğa sıkışan Ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'ndeki bir evin çatısında oluğa kuş sıkıştığı ihbarı alan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, sıkışan kuşu kurtarmak için çalışma yaptı.

Merdiven aracı ile kuşu sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, kuşun Ebabil olduğunu ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Kanadında küçük bir yara bulunan Ebabil kuşunun tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA