Ebabil kuşu en yakın arkadaşı oldu

Yolda Bulduğu Ebabil Kuşunu Evinde Beslemeye Başladı

KÜTAHYA - Otobüs durağın beklerken bulduğu Ebabil kuşunu yaralı olduğunu düşünerek eve götüren Elif Kılıç daha sonra kuşu çok sevdi ve en yakın arkadaşı oldu. Ebabil kuşu ile oynayan, seven ve yemek veren minik Elif kuştan ayrılmak istemiyor.

Geçtiğimiz günlerde Kütahya'da otobüs durağında beklerken yerde yatan kuşu görüp yaralı olabileceğini düşünerek evine gören Elif Kılıç kuşun türünün Ebabil Kuşu olduğunu ise evdeki küçük bir araştırmadan sonra öğreniyor. Kaplumbağadan kuşa kadar evinde bir çok hayvan besleyen minik hayvan sever Elif simsiyah gözleri, geniş kanat açıklığı ve bakanları hayret bırakacak bir yapıya sahip olan ebabil kuşu artık onun en yakın arkadaşı oldu. Günün büyük bir bölümüne Ebabil kuşu ile birlikte geçiren Elif Kılıç, onunla oyunlar oynuyor, seviyor, yemeğini veriyor ancak ondan ayrılmak istemiyor. Ebabil kuşu ilk bulduğunda yaralı olduğunu zannederek eve götürdüğünü söyleyen Elif Kılıç"Ben bu kuşu otobüs durağında buldum ve yaralı sandım. Sonra eve getirmek istedim ve biraz araştırma yaptıktan sonra Ebabil Kuşu olduğunu öğrendim. Herhangi bir yarası yada hastalı olmadığı gördük. Uçması içinse yüksekten bırakılması gerekiyormuş ama ben onu bırakmak istemedim. Çünkü eğer uçamazsa diye. Şimdi ise onu bırakmak istemiyorum çok tatlı çünkü hayvanları da çok seviyorum zaten, onun kuşu bırakmak istemiyorum. Kuşu bulduktan sonra aileme haber verdim onlara da yaralı olduğunu söylemiştim, ailemin de tepkisi iyi oldu ve kuş şuanda benimle birlikte. Bizim iki gündür bizimle, karalığı seviyor, köşelere gidiyor çok tatlı bir kuş." dedi.

Kızı Elif'in kuşu bulmasının ardından küçük bir araştırma yaptıklarında Ebabil Kuşu olduğunu öğrendiklerini söyleyen Baba İbrahim Kılıç ise "Elif ben işte iken beni aradı ve bir kuş bulduğu söyledi. Bende ona kuşun yaralı olabileceğinden dolayı bırakmamasını söyledim. Daha sonra eve geldiğimizde ise biraz araştırma yaptık ve Ebabil Kuşu olduğunu öğrendik. Bu kuşların zor görünen kuşlardan olduğunu, adı Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için kutsal kuşlar olduğunu biliyoruz. Elif'te hayvanları çok seviyor, kaplumbağa ve kuş bakıyor. Bakabilme imkanımız var ama biz kuşun ait olduğu yere gökyüzüne bırakılmasını istiyoruz. Ama Elif kuşa çok bağlandı onu bırakmak istemiyor. Ancak bu kuşu bizim evde bekletmemiz doğru olmayacak, Elifi de bu konuda ikna edeceğiz ve Eskişehir'de ki hayvanat bahçesine götürmeyi düşünüyoruz. Hayvanat bahçesi de kabul etmezse yetkililerden yardım istiyoruz. Elifi de bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA