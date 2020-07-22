Ebabil kuşları için Galata Kulesi'nin etrafındaki iskeleler söküldü
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Ebabil kuşları için Galata Kulesi'nin etrafındaki iskeleler söküldü

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına Ebabil kuşları için ara verilmişti.

Ebabil kuşları için Galata Kulesi'nin etrafındaki iskeleler söküldü
22.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:19

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına Ebabil kuşları için ara verilmişti. Verilen aranın ardından tarihi kulenin etrafında bulunan iskele demirleri de söküldü. İskeleleri sökülen Galata Kulesi havadan drone ile görüntülendi.

Galata Kulesi'ni müzeye çevirmek için başlatılan ancak kuş yuvalarını bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden olan restorasyon çalışmalarına ara verilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Verilen aranın ardından kule etrafında bulunan iskele demirleri söküldü. İskeleleri sökülen Galata Kulesi drone ile havadan görüntülendi.

"Kuşlar iskeleden ötürü içeri giremiyordu"

Akşam saatlerinde ebabil kuşlarının kulenin etrafında daha çok uçtuğunu söyleyen Kürşat Üşümez, "Aşağı yukarı iki hafta önce başladı. Buranın etrafını tamamen iskele ile ördüler. İçeride restoran vardı onu da kapattılar. Tüm faaliyetleri durdurdular. Daha sonra burası ebabil kuşlarının göç ve üreme noktalarından birisiymiş. Akşam 19.00-20.00 saatleri arasında geldiğinizde gökyüzünde bir sürü ebabil kuşu olduğunu görüyorsunuz. Onların bu göç durumuna zarar verildiği için bir süre ara verildi ve dışındaki iskeleleri söktüler ardından aydınlatmasına başladılar. Bunun haricinde içeride çalışmalar sürüyor ama dışarıda iskele komple söküldü. Kuşlar iskeleden ötürü içeri giremiyordu. İskelenin sökülmesi herkes için iyi oldu" dedi.

(Sümeyye İnal - Emre Baba/İHA)

Kaynak: İHA

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