EBA uzaktan eğitim 2020 - EBA şifresi nasıl alınır? EBA giriş nasıl yapılır?
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Eğitim, Güncel

EBA uzaktan eğitim 2020 - EBA şifresi nasıl alınır? EBA giriş nasıl yapılır?

EBA giriş nasıl yapılır? MEB'in uzaktan eğitim yapılacağını duyurmasıyla birlikte EBA şifresi nasıl alınır, EBA şifre yenileme gibi sorular araştırılmaya başladı. Her ortamda bilgiye erişimin sağlanması amacıyla oluşturulan EBA uzaktan eğitim nasıl olacak?

13.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:31
EBA uzaktan eğitim 2020 - EBA şifresi nasıl alınır? EBA giriş nasıl yapılır?

EBA uzaktan eğitim için kullanılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle EBA ve TRT üzerinden uzaktan eğitim yapılacağını duyurdu.EBa şifresi alma ve EBA şifresi yenileme işlemleri nasıl yapılır haberimizde. Peki, EBA nedir?

EBA UZAKTAN EĞİTİM 2020 NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin başında uzaktan eğitim olduğunu belirterek, öğrencilerin EBA ve TRT üzerinden eğitim ve öğretim süreçlerini sürdürebileceklerini vurguladı. Selçuk ayrıca; ''Bilişim Ağı, "eba.gov.tr" ve bakanlığın internet sitelerinden takip edebileceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse gerek televizyonlardan gerekse de internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlarından derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm detaylar "eba.gov.tr" internet adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise EBA Platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebilecekler. Kişiye özel, akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz okullara olan ihtiyacı tatil sürecinde en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet sağlanmıştır. Ayrıca, tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

EBA GİRİŞ

EBA'ya; https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E-devlet, Mebbis/ E-okul Bilgileri ile, öğrenci bilgileri ile, açık öğretim bilgileri ile, EBAKOD ya da yurtdışından da erişim sağlanabiliyor.

EBA giriş için tıklayın...

EBA NEDİR?

Eğitim Bilişim Ağı olarak tanımlanan EBA, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir platformdur.

Amacı ise bilgiye ihtiyaç duyulan tüm ortamlarda her an bilgi teknolojilerinden yararlanarak, eğitim sistemine katkı sağlamaktır. Her sınıf seviyesine uygun içerikleri bilgi ağında oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen sistemdir. Milli Eğitim Bakanlığı ve gönüllü içerik paylaşımcıları tarafından hazırlanan birçok dijital bilgi ve kaynak bu platformda yayınlanır. Öğretmenler ve öğrenciler de buiçeriklerden faydalanabilirler.

EBA'da veliler çocukların eğitimini sürekli takip edebilir, ayrıca eğitimin iyileştirilmesi ve katkı anlamında aktif rol alabilirler.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA'nın sayfasından e-okul bilgileri ile EBA şifresi alınabilir. Kimlik bilgileri, okul numarası ve güvenlik kodu girilir. Gelen ekranda kullanmak istenilen şifre, telefon no, e-posta ayrıntıları kodlanır. Burada istenen e-posta ve telefon no, olası şifre unutma durumunda kurtarma seçeneği yaratıyor. Şifre aldıktan sonra, profilden hesap ayarları düzenlenebilir.

EBA ŞİFRE YENİLEME

Veliler sadece e-devlet sistemi ile giriş yapabilirler. Öğrenciler ise EBA şifresini yenilenmek için ''şifremi unuttum'' alanına giriş yapmalı ve daha önce sisteme giriş yaptıkları e-posta adresinden ya da telefon numarasından yeni şifre talep etmeliler. Şifre yenileme için öğrenmen veya velilerden yardım alınabilir.

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