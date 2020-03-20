EBA ücretsiz internet nasıl alınır? Öğenciler ücretsiz interneti nasıl alacak? EBA'ya nasıl giriş yapılır? Öğrencilere ücretsiz internet! Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim kararı veren MEB, öğrenciler için EBA üzerinden dersleri tamamlamasını sağlayacak. GSM operatörleri ile yapılan anlaşma ile öğrencilere ücretsiz internet ve erişim sağlanacak.

MEB corona virüs önlemleri ve tedbirleri nedeniyle öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin aksamaması için EBA sistemi üzerinden derslerin tamamlanacağını duyurdu. TRT 'den ve internet üzerinden dersler tamamlanabilecek. Öğrencilerin internet üzerinden rahat ve sağlıklı bir şekilde EBA'yı kullanabilmeleri için GSM Operatörleri ile yapılan anlaşma gereği öğrencilere ücretsiz internet paketleri dağıtılacak. EBA'ya giriş nasıl yapılır? Öğrenciler ücretsiz internet paketi nasıl alacak? Bütün bu soruların yanıtları haberimizde.

EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

EBA'ya E-devlet, Mebbis ve E-okul Bilgileri, öğrenci bilgileri, açık öğretim bilgileri, EBAKOD veya yurtdışından da erişim sağlanabilmektedir.

EBA ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL ALINIR?

TÜRK TELEKOM:

Türk Telekom abonesi olanlar EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilirler.

VODAFONE:

Vodafone ise Mart ayı sonuna kadar EBA içeriklerine erişmek isteyen kurumsal ve bireysel müşterilerine MEB'in 3 GB'lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam 6 GB internet tanımlanacak.

TURKCELL:

Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasında bulunan "Keşfet" menüsü altında "EBA" kanalını takip girerek mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" başlığı üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilirler.