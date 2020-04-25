EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye uydu cihazı desteği
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Mehmet Melih Oktay, Eğitim Bilişim Ağı, Yıldırım, Bursa, Güncel, Haber

EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye uydu cihazı desteği

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen ortaokul öğrencisi Yusuf Taha Cansu'ya uydu cihazı hediye edildi.

25.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:22
EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye uydu cihazı desteği

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen ortaokul öğrencisi Yusuf Taha Cansu'ya uydu cihazı hediye edildi.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yavuzselim Mahallesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Cansu, evlerinde uydu cihazı olmadığı için derslerini takip edemediğini Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a iletti.

Konuya duyarsız kalmayan Yılmaz'ın talimatıyla temin edilen uydu cihazı, belediye görevlilerince Cansu'nun evine ulaştırıldı.

Yusuf Taha Cansu ile görüntülü sohbet gerçekleştiren Başkan Yılmaz, öğrencilerin eğitimlerini aksatmamak için ulaştırdıkları taleplerden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Yılmaz, "Bu süreçte kardeşlerinizle, anne ve babalarınızla, arkadaşlarınızla güzel geçinmenizi, dostluklarınızı pekiştirmenizi ve derslerinizde başarılı olmanızı istiyoruz. Çünkü bizler, emanetimiz olan bu ülkeyi sizlere teslim edeceğiz. Geleceğe güvenle, güzel bir şekilde hazırlanırsanız bizler mutlu oluruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cansu da talebini kısa sürede gerçekleştirerek, kendisine eğitimini sürdürme imkanı sağladığı için Yılmaz'a teşekkür etti.

Öte yandan Yılmaz, çağrı merkezini arayan ilkokul öğrencisi Sümeyra Suzengin ile sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan lise öğrencisi Mahmut Sarıkaya'nın kitap talebini de yerine getirdi.

Kaynak: AA

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