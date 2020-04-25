EBA TV'yi izleyemeyen Hakkarili öğrenciye televizyon desteği
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EBA TV'yi izleyemeyen Hakkarili öğrenciye televizyon desteği

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen lise öğrencisi Rızgar Gül'e televizyon hediye edildi.

25.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:15
EBA TV'yi izleyemeyen Hakkarili öğrenciye televizyon desteği

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen lise öğrencisi Rızgar Gül'e televizyon hediye edildi.

Beşevler Mahallesinde yaşayan lise öğrencisi Rızgar Gül'ün, evlerinde televizyon ve bilgisayar olmadığı için derslerini takip edemediğini öğrenen Belediye Başkanı Tahir Saklı, konuya duyarsız kalmadı.

Başkan Saklı'nın tailimatıyla temin edilen televizyon, belediye görevlilerince Gül'ün evine ulaştırıldı.

Televizyona kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Gül, uzaktan eğitime geçildiği süreçte şimdiye kadar 5 aileye televizyon desteği sağlayan Başkan Saklı'ya teşekkür etti.

EBA TV'yi izleyemeyen Hakkarili öğrenciye televizyon desteği

Kaynak: AA

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