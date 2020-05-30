EBA TV soru çözüm kuşağı programı! EBA TV haftalık soru çözüm yayınları programı nedir? 30 ve 31 Mayıs EBA soru çözüm kuşağı programı!
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EBA TV soru çözüm kuşağı programı! EBA TV haftalık soru çözüm yayınları programı nedir? 30 ve 31 Mayıs EBA soru çözüm kuşağı programı!

EBA TV'de 8. sınıf ve 12. sınıflara yönelik soru çözüm kuşağı haftalık programı ile ilgili detaylar haberimizde. EBA TV soru çözüm kuşağı programı! EBA TV haftalık soru çözüm yayınları programı nedir? 30 ve 31 Mayıs EBA soru çözüm kuşağı programı!

EBA TV soru çözüm kuşağı programı! EBA TV haftalık soru çözüm yayınları programı nedir? 30 ve 31 Mayıs EBA soru çözüm kuşağı programı!
30.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:45

EBA TV'de Liseye geçecek veya Üniversite sınavına girecek olan 8. ve 12. sınıflar için her hafta düzenlenen soru çözüm kuşağının bu haftaki programını sizler için haberimizde yayınlıyoruz. Sınava hazırlancak öğrencilerin takip ettiği yayın kuaşağı ile ilgili detaylar haberimizde.

EBA TV 8. SINIF SORU ÇÖZÜM KUŞAĞI PROGRAMI

EBA TV soru çözüm kuşağı programı! EBA TV haftalık soru çözüm yayınları programı nedir? 30 ve 31 Mayıs EBA soru çözüm kuşağı programı!
8. SINIF

EBA TV 12. SINIF SORU ÇÖZÜM KUŞAĞI PROGRAMI

EBA TV soru çözüm kuşağı programı! EBA TV haftalık soru çözüm yayınları programı nedir? 30 ve 31 Mayıs EBA soru çözüm kuşağı programı!
12. SINIF
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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