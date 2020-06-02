EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 1 Haziran haftalık programı! Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 1 Haziran haftası EBA TV ders ortaokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV ortaokul haftalık ve günlük ders programları listesi haberimizde.

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI 1 HAZİRAN HAFTASI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI 1 HAZİRAN HAFTASI

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA'nın sayfasından e-okul bilgileri ile EBA şifresi alınabilir. Kimlik bilgileri, okul numarası ve güvenlik kodu girilir. Gelen ekranda kullanmak istenilen şifre, telefon no, e-posta ayrıntıları kodlanır. Burada istenen e-posta ve telefon no, olası şifre unutma durumunda kurtarma seçeneği yaratıyor. Şifre aldıktan sonra, profilden hesap ayarları düzenlenebilir.