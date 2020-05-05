EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 4 Mayıs haftalık programı!
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EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 4 Mayıs haftalık programı!

EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 4 Mayıs haftalık programı!
05.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:31

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 4 Mayıs haftası EBA TV ders ortaokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV ortaokul haftalık ve günlük ders programları listesi haberimizde.

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI 4 MAYIS HAFTASI

EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 4 Mayıs haftalık programı!

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI 4 MAYIS HAFTASI

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA'nın sayfasından e-okul bilgileri ile EBA şifresi alınabilir. Kimlik bilgileri, okul numarası ve güvenlik kodu girilir. Gelen ekranda kullanmak istenilen şifre, telefon no, e-posta ayrıntıları kodlanır. Burada istenen e-posta ve telefon no, olası şifre unutma durumunda kurtarma seçeneği yaratıyor. Şifre aldıktan sonra, profilden hesap ayarları düzenlenebilir.

EBA ŞİFRE YENİLEME

Veliler sadece e-devlet sistemi ile giriş yapabilirler. Öğrenciler ise EBA şifresini yenilenmek için ''şifremi unuttum'' alanına giriş yapmalı ve daha önce sisteme giriş yaptıkları e-posta adresinden ya da telefon numarasından yeni şifre talep etmeliler. Şifre yenileme için öğrenmen veya velilerden yardım alınabilir.

TÜRKSAT EBA TV UYDU PARAMETRE BİLGİLERİ NELER?

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750FEC : 2/3SD

Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000FEC : 3/4

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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