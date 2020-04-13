EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!
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milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Güncel

EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 13 Nisan haftası EBA TV ders ortaokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

13.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:33
EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV ortaokul haftalık ve günlük ders programları listesi haberimizde.

EBA TV ORTAOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!
ORTAOKUL EBA TV DERS PROGRAMI
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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