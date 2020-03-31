EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi! Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 30 Mart haftası EBA TV ders ortaokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV ortaokul haftalık ve günlük ders programları listesi habrimizde. EBA TV ORTAOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI