Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Bu süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın, eğitim gündemimizin ortasına bir göktaşı gibi düştü. Gördük ki zamanın ruhuna ayak uydurmadan bundan sonrasını götüremeyeceğiz. Bu öngörülemeyen süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık" dedi.

MEB'den yapılan açıklamada, uzaktan eğitimin ana omurgası EBA televizyon kanalları için 2'nci dönem ders videoları çekimlerinin tamamlandığı bildirildi. Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldükten hemen sonra Bakanlık ve TRT iş birliği ile oluşturulan TRT EBA TV İlkokul/Anaokulu, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarının 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başladığı hatırlatılarak, "Uzaktan eğitim sürecinin başladığı günden 29 Ocak 2021'e kadar 112 farklı branştan alanında uzman yaklaşık 1000 gönüllü öğretmen ile kameraman, kurgucu, yönetmenden oluşan yüzlerce teknik personel TRT EBA Televizyonu kanallarına ders videoları çekmek için görev aldı. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT'ye ait 13 stüdyo kuruldu. Mesleki ve Teknik Eğitim derslerinin çekimleri için de Türkiye'nin farklı illerinde stüdyolar hazırlandı. Tüm bu stüdyolarda 29 Ocak 2021 tarihine kadar çekilen ders videosu sayısı 10 bine ulaştı" denildi.

Üç kanalda bugüne kadar toplamda 11 bin 128 saat yayının yapıldığı ve yayınların halen devam ettiği belirtilirken, içerik üretimlerinin ders videolarıyla sınırlı olmadığı, öğretmenler için 'Öğretmenler Odası', veliler için 'Bizden', öğrenciler için 'Özel Eğitim İçerikleri', 'Deneyler ve Akıllı Teneffüs' gibi 932 ders dışı etkinliğin videosunun da çekilerek yayınlandığı bildirildi.BAKAN SELÇUK: SALGIN, EĞİTİM GÜNDEMİMİZİN ORTASINA BİR GÖKTAŞI GİBİ DÜŞTÜAçıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, "Bugün EBA TV on bininci ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor. Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz" dedi.

Bu ülkenin çocukları için gece gündüz ter döken tüm gönüllü meslektaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Selçuk, "Salgın, eğitim gündemimizin ortasına bir göktaşı gibi düştü. Gördük ki zamanın ruhuna ayak uydurmadan bundan sonrasını götüremeyeceğiz. Bu öngörülemeyen süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık. Her şeyden önce şartlara en kısa sürede uyum sağlayarak EBA Televizyonu yoluyla uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma Kasap