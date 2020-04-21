EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!
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milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Güncel

EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 20 Nisan haftası EBA TV ders ortaokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

21.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:44
EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV lise haftalık ve günlük ders programları listesi haberimizde.

EBA TV LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi!
EBA TV PROGRAMI
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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