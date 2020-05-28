EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 25 Mayıs haftalık ders programı!
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EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 25 Mayıs haftalık ders programı!

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 25 Mayıs haftası EBA TV ders ilkokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 25 Mayıs haftalık ders programı!
28.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:02

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV ilkokul haftalık ve günlük ders programları listesi haberimizde.

EBA İLKOKUL HAFTALIK PROGRAM 25 MAYIS HAFTASI

EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 25 Mayıs haftalık ders programı!
EBA İLKOKUL HAFTALIK PROGRAM

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umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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