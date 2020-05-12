EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 11 Mayıs haftalık ders programı!
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EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 11 Mayıs haftalık ders programı!

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 11 Mayıs haftası EBA TV ders ilkokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 11 Mayıs haftalık ders programı!
12.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:04

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV ilkokul haftalık ve günlük ders programları listesi haberimizde.

EBA İLKOKUL HAFTALIK PROGRAM 11 MAYIS HAFTASI

EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 11 Mayıs haftalık ders programı!
EBA İLKOKUL HAFTALIK PROGRAM 11 MAYIS HAFTASI

TÜRKSAT EBA TV UYDU PARAMETRE BİLGİLERİ NELER?

HD Alış bilgileri:Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750FEC : 2/3SD

Alış bilgileri:Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000FEC : 3/4

ADIM ADIM EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci ›EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin.Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci › Açık Öğretim yolunu izle.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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