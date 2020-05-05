EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 4 Mayıs haftalık ders programı!

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 4 Mayıs haftası EBA TV ders ilkokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?