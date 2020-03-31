EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı!
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milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Güncel

EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı!

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 30 Mart haftası EBA TV ders ilkokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

31.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:49
EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı!

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV ilkokul haftalık ve günlük ders programları listesi habrimizde.

EBA TV İLKOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı!
EBA İLKOKUL DERS ROGRAMI
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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