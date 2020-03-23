EBA TV frekansı nedir? EBA TV kurulumu nasıl yapılır? EBA canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV kurulumu! Televizyondan EBA izleme! Corona Virüs! Corona virüs nedeniyle binlerce öğrenci bugün uzaktan eğitime geçiyor. Herkesin merak ettiği TRT EBA TV (ilkokul-ortaöğretim-lise) uydu frekans bilgileri nedir? TRT EBA TV kurulumu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 haftadır okula gidemeyen ve eğitim alamayan öğrenciler bugün itibarı ile uzaktan eğitime başlıyorlar. MEB uzaktan eğitim ve EBA ile ilgili detayları paylaşarak duyuru gerçekleştirdi. EBA'dan sorunsuz yararlanabilmek için gerekli işlemleri açıkladı ve frekans bilgilerini paylaştı. EBA FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN PLATFORMLARI EBA FREKANS LİSTESİ TÜRKSAT UYDU PARAMETRE BİLGİLERİ NELER? HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3 SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon : Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4