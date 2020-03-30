EBA TV ders programı nedir? EBA TV'de bugün hangi dersler var? EBA TV haftalık ders programı nedir? EBA TV ders programı listesi. İLK, ORTA VE LİSE! Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 30 Mart haftası EBA TV ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV haftalık ve günlük ders programları listesi habrimizde. EBA TV İLKOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI LİSTESİ EBA İLKOKUL PROGRAMI EBA TV ORTAOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI LİSTESİ EBA ORTAOKUL PROGRAMI EBA TV LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI LİSTESİ EBA LİSE PROGRAMI