EBA TV ders programı: 15-21 Şubat İlkokul, ortaokul ve lise EBA uzaktan eğitim ders programı nedir?

EBA TV canlı ders yayını, 15-21 Şubat tarihinde yeniden başladı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim dersleri kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından coronavirüs tedbirlerinin ardından okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak devam ediyor. 15-21 Şubat tarihleri için TRT EBA TV ders programı izle!

EBA TV canlı ders yayını, 15-21 Şubat tarihinde yeniden başladı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim dersleri kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından coronavirüs tedbirlerinin ardından okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak devam ediyor. 15-21 Şubat tarihleri için TRT EBA TV ders programı MEB tarafından paylaşıldı. İşte detaylar haberimizde…

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (15-21)

MEB yeni dönem uzaktan eğitim dersleri için ders programını paylaştı. İşte 15-21 Şubat EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı...

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV CANLI DERS İZLE!

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.

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