EBA TV ders programı: 15-21 Şubat İlkokul, ortaokul ve lise EBA uzaktan eğitim ders programı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EBA TV ders programı: 15-21 Şubat İlkokul, ortaokul ve lise EBA uzaktan eğitim ders programı nedir?

15.02.2021 09:40 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:43
EBA TV ders programı: 15-21 Şubat İlkokul, ortaokul ve lise EBA uzaktan eğitim ders programı nedir?

EBA TV canlı ders yayını, 15-21 Şubat tarihinde yeniden başladı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim dersleri kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından coronavirüs tedbirlerinin ardından okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak devam ediyor. 15-21 Şubat tarihleri için TRT EBA TV ders programı izle!

EBA TV canlı ders yayını, 15-21 Şubat tarihinde yeniden başladı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim dersleri kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından coronavirüs tedbirlerinin ardından okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak devam ediyor. 15-21 Şubat tarihleri için TRT EBA TV ders programı MEB tarafından paylaşıldı. İşte detaylar haberimizde…

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (15-21)

MEB yeni dönem uzaktan eğitim dersleri için ders programını paylaştı. İşte 15-21 Şubat EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı...

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV CANLI DERS İZLE!

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.

EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EBA TV ders programı: 15-21 Şubat İlkokul, ortaokul ve lise EBA uzaktan eğitim ders programı nedir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 09:43:37. #1.16#
title