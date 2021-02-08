EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?
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EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?

08.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:04
EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?

Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online eğitim amaçlı kurulan EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?

EBA TV 8 ŞUBAT DERS PROGRAMI

İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?

LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?

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