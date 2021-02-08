EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?
08.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:04
Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online eğitim amaçlı kurulan EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?