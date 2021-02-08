EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?

Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. EBA TV 8 Şubat ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler olacak?